в родительном доме перепутали двух мальчиков. Родители одного из них имеют первую и вторую группы крови, родители другого - вторую и четвертую. Исследование показало, что дети имеют первую и вторую группы крови. Определите, кто...
Биология
в родительном доме перепутали двух мальчиков. Родители одного из них имеют первую и вторую группы крови, родители другого - вторую и четвертую. Исследование показало, что дети имеют первую и вторую группы крови. Определите, кто чей сын?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первую группу может иметь ребенок только если у родителей есть такая же группа, т е в нашем случае пара 1, а второй ребенок относится к паре 2
Гость:
JoJo - 1 g k JaJa ili JaJo - 2 g k JaJb - 4 g k 1) У родителей с 1 и 2 г к j0j0 скрещивается с JaJo, потомки получаются с группами крови 1 и 2 50 на 50 процентов 2) У вторых родителей с 2 и 4 гк JaJa скрещивается с JaJb, потомки получаются с г к 4 и 2 тоже 50 на 50 процентов Из этого всего следует что у первых родителей ребёнок с первой группой крови, так как у вторых родителей такой ребёнок родится не мог. А у вторых родителей ребёнок со 2 группой крови.
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