три латунных куба с ребрами 3см 4 см и 5см переплавлены в один куб,какое ребро у этого куба ?
Геометрия
три латунных куба с ребрами 3см 4 см и 5см переплавлены в один куб,какое ребро у этого куба ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найди массу полученного куба (масса=объем* плотность. сложить 4 массы кубов) потом зная массу,находим объем. и это Физика!!!
Гость:
3см* 4 см *5см =60 см^3 ребро= ∛60
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