три латунных куба с ребрами 3см 4 см и 5см переплавлены в один куб,какое ребро у этого куба ?

Геометрия

три латунных куба с ребрами 3см 4 см и 5см переплавлены в один куб,какое ребро у этого куба ?

Автор: Гость