В коробке орехов в 5 раз больше, чем шоколадок. Сколько орехов в коробке, если их на 16 больше, чем шоколадок?

Математика
В коробке орехов в 5 раз больше, чем шоколадок. Сколько орехов в коробке, если их на 16 больше, чем шоколадок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х шоколадок 5х орехов 5х-х=16 4х=16 х=4 шоколадки 4*5 = 20 орехов
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