В коробке орехов в 5 раз больше, чем шоколадок. Сколько орехов в коробке, если их на 16 больше, чем шоколадок?

Математика

В коробке орехов в 5 раз больше, чем шоколадок. Сколько орехов в коробке, если их на 16 больше, чем шоколадок?

Автор: Гость