Во сколько раз изменится скорость реакции при охлаждении реакционной смеси от 90 градуссов до 40 если температурный коэффициент реакции раве 3
Химия
Во сколько раз изменится скорость реакции при охлаждении реакционной смеси от 90 градуссов до 40 если температурный коэффициент реакции раве 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость реакции уменьшается в три раза при понижении температуры на каждых 10 градусов. Разность температур в отношении понижения на каждые 10 градусов: (90-40)/10=5 Соотвественно, скорость реакции замедлится в 3 в пятой степени раза или в 243 раза. Ответ: скорость реакции замедлится в 243 раза
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