напишите уравнения реакций термического разложения нитратов натрия
Химия
напишите уравнения реакций термического разложения нитратов натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaNO3 =>(t) 2NaNO2 + O2(г)
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