навеску фосфора массой 12.4г сожгли в избытке кислорода продукт реакции растворили в гарячей воде массой 87ю6 грамм. вычислите массовую долю ортофосфорной кислоты в образовавшемся растворе

Гость: Гость:

Уравнения реакций: 4Р + 5О2 = 2Р2О5 (1) Р2О5 + 3Н2О = 2Н3РО4 (2) Молекулярные массы: Р – 31 Р2О5 – 142 Н3РО4 - 98 Составим пропорцию для реакции (1): Из 4*31 граммов фосфора получают 2*142 граммов оксида Из 12,4 граммов фосфора получают Х граммов оксида Находим Х: Х=12,4 г*2*142 г/4*31 г=28,4 г Составим пропорции для реакции (2): 142 г оксида фосфора взаимодействует с 3*18 граммами воды 28,4 г оксида фосфора взаимодействует с Y граммами воды Находим Y: Y=28,4 г * 3*18 г/142 г=10,8 г 142 г оксида фосфора образуют 2*98 г Н3РО4 28,4 г оксида фосфора образуют Z г Н3РО4 Находим Z: Z=28,4 г*2*98г/142=39,2 г. Конечный состав раствора: 39,2 г Н3РО4 и (87,6-10,8) г = 76,8 г воды. Массовая доля ортофосфорной кислоты составляет значение: 39,2/(76,8+39,2)=0,3379 (или 33,79%) Ответ: массовая доля ортофосфорной кислоты в образовавшемся растворе 0,3379 (или 33,79%).