кубический корень(16 + корень 40) * кубический корень(16 - Крень 40)
Алгебра
кубический корень(16 + корень 40) * кубический корень(16 - Крень 40)
Ответ(ы) на вопрос:
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кубический корень (256-40)=кубический корень 216=кубический корень( 2^3 *3^3)=2*3=6
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