Рабочий расфасовал в пакеты 46кг пшена и 42кг риса. Всего получилось 44 пакета одинаковой массы. Сколько получилось пакетов пшена и риса в отдельности?

Математика

Рабочий расфасовал в пакеты 46кг пшена и 42кг риса. Всего получилось 44 пакета одинаковой массы. Сколько получилось пакетов пшена и риса в отдельности?

Автор: Гость