Рабочий расфасовал в пакеты 46кг пшена и 42кг риса. Всего получилось 44 пакета одинаковой массы. Сколько получилось пакетов пшена и риса в отдельности?
Математика
Рабочий расфасовал в пакеты 46кг пшена и 42кг риса. Всего получилось 44 пакета одинаковой массы. Сколько получилось пакетов пшена и риса в отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46+42=88 88\44=2 кг в каждом пакете 46\2=23 пакета пшен 42\2=21 пакет риса
Гость:
1)46+42=88(кг) всего пшена и риса. 2)88/44=2(кг) в каждом пакете. 3)46/2=23(п)пакетов пшена. 4)42/2=21(п) пакетов риса
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