один из углов,получившихся при пересечении двух прямых равен 34градуса.найдите остальные углы.
Геометрия
один из углов,получившихся при пересечении двух прямых равен 34градуса.найдите остальные углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 угол 34 градуса 2 угол 146 градусов (180-34) 3 угол 34 градуса 4 угол 146 градосов
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