Дан цилиндр высота ровна 3.6 объём равен 120 найти радиус
Геометрия
Дан цилиндр высота ровна 3.6 объём равен 120 найти радиус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=πR²H R-√v\πH R=√из дроби120\3,14*3,6=√120\11,3=3,3
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