Log 125 по основанию 0,2 / log 64 по основанию 16 * log 81 по основанию 3
Алгебра
Log 125 по основанию 0,2 / log 64 по основанию 16 * log 81 по основанию 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
log(0,2)125/log(16)64 *log(3)81=-3*4:3/2=12*2/3=8
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