Сумма двух чисел ровна 462.Одно из этих чисел оканчивается на 0.Если этот ноль зачеркнуть то получится второе число.Найдите эти числа.
Математика
Сумма двух чисел ровна 462.Одно из этих чисел оканчивается на 0.Если этот ноль зачеркнуть то получится второе число.Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа 420 и 42 420+42=462
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