площадь осевого сечения равностороннего цилиндра равна 16 см2. Найдите боковую поверхность вписанной правильной шестиугольной призмы

Гость: Гость:

равностороннее сечение цилиндра это квадрат 16 см2. =a^2 a=4 R=4\2=2 r многоуг =(a6)\2sin(180\6) 2=a6\2*1\2 a6=2 сторона 6-ти уг =2 высота призмы=4 найдем площадь боковой грани S=4*2=8 а у нас их 6 S бок=8*6=48 см^2