площадь осевого сечения равностороннего цилиндра равна 16 см2. Найдите боковую поверхность вписанной правильной шестиугольной призмы
Геометрия
площадь осевого сечения равностороннего цилиндра равна 16 см2. Найдите боковую поверхность вписанной правильной шестиугольной призмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
равностороннее сечение цилиндра это квадрат 16 см2. =a^2 a=4 R=4\2=2 r многоуг =(a6)\2sin(180\6) 2=a6\2*1\2 a6=2 сторона 6-ти уг =2 высота призмы=4 найдем площадь боковой грани S=4*2=8 а у нас их 6 S бок=8*6=48 см^2
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