сколько байт потребуется для записи числа 12345-десятичная система счисления,в двоичной системе счисления?
Экономика
сколько байт потребуется для записи числа 12345-десятичная система счисления,в двоичной системе счисления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для получения объема информации в битах, необходимо взять двоичный логарифм от десятичного числа 12345: Lg(12345)/Lg(2)=13,6 бит. 1 байт=8 битам Т.о., для записи числа необходимо около 2 байт (1,7 байт)
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