вычислите объем воздуха(н.у.), который потребуется для сжигания 480 кг метана CH4,если объемная доля кислорода в воздухе 21%

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Уравнение реакции горения метана: СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О Молекулярная масса СН4 = 16 г/моль Составляем пропорцию: Для сжигания 16 г метана необходимо 2*22,4 л кислорода Для сжигания 480*1000=480000 г метана необходимо Х л кислорода Находим Х: Х=480000 г*2*22,4 л/16 г= 1344000 л Так как в воздухе содержится 21% кислорода, то необходимый объем воздуха будет составлять: 1344000/0,21= 6400000 л (или 6400 м3) Ответ: для сжигания 480 кг метана необходимо 6400000 л (6400 м3) воздуха