сколько понадобиться краски, чтобы покрасить поверхность бруса,изображенного на рисунке 82. (длина 40 см, ширина 30, высота 20) если для покрашивание 1 дм поверхности нужно 2 г. краски?

Гость: Гость:

У этого бруска две стороны с размерами 40см 30см, находим их площадь 2 * (40 *30) = 2400 (см^2), две стороны с размерами 40см и 20 см, их площадь 2 * (40 * 20) = 1600 (см^2), две стороны с размерами 30см и 20см, их площадь 2 * (30 * 20) = 1200 (см^2).Находим общую площадь бруска 2400 + 1600 + 1200 = 5200 (см^2) = 52 (дм^2) Находим сколько необходимо краски, чтобы покрасить поверхность бруса, площадью 52дм^2 - 2 * 52 = 104 (г) Ответ: 104 грамма краски.