сколько понадобиться краски, чтобы покрасить поверхность бруса,изображенного на рисунке 82. (длина 40 см, ширина 30, высота 20) если для покрашивание 1 дм поверхности нужно 2 г. краски?
Математика
сколько понадобиться краски, чтобы покрасить поверхность бруса,изображенного на рисунке 82. (длина 40 см, ширина 30, высота 20) если для покрашивание 1 дм поверхности нужно 2 г. краски?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*20=800 40*30=1200 20*30=600 (800+1200+600)*2=5200 5200 см^2=52дм^2 52*2=104 г краски
Гость:
У этого бруска две стороны с размерами 40см 30см, находим их площадь 2 * (40 *30) = 2400 (см^2), две стороны с размерами 40см и 20 см, их площадь 2 * (40 * 20) = 1600 (см^2), две стороны с размерами 30см и 20см, их площадь 2 * (30 * 20) = 1200 (см^2).Находим общую площадь бруска 2400 + 1600 + 1200 = 5200 (см^2) = 52 (дм^2) Находим сколько необходимо краски, чтобы покрасить поверхность бруса, площадью 52дм^2 - 2 * 52 = 104 (г) Ответ: 104 грамма краски.
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