сколько понадобиться краски, чтобы покрасить поверхность бруса,изображенного на рисунке 82. (длина 40 см, ширина 30, высота 20) если для покрашивание 1 дм поверхности нужно 2 г. краски?

Математика
сколько понадобиться краски, чтобы покрасить поверхность бруса,изображенного на рисунке 82. (длина 40 см, ширина 30, высота 20) если для покрашивание 1 дм поверхности нужно 2 г. краски?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*20=800 40*30=1200 20*30=600 (800+1200+600)*2=5200 5200 см^2=52дм^2 52*2=104 г краски
Гость:
У этого бруска две стороны с размерами 40см 30см, находим их площадь 2 * (40 *30) = 2400 (см^2), две стороны с размерами 40см и 20 см, их площадь 2 * (40 * 20) = 1600 (см^2), две стороны с размерами 30см и 20см, их площадь 2 * (30 * 20) = 1200 (см^2).Находим общую площадь бруска 2400 + 1600 + 1200 = 5200 (см^2) = 52 (дм^2) Находим сколько необходимо краски, чтобы покрасить поверхность бруса, площадью 52дм^2 - 2 * 52 = 104 (г) Ответ: 104 грамма краски.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ АЗОТА СОЕДИНЕНИЯХ: 1) NO, 2) N2O3, 3) NH3
Ответить
Українська література
Самый грязный водоём в мире.
Ответить
Химия
вычислите объем воздуха(н.у.), который потребуется для сжигания 480 кг метана CH4,если объемная доля кислорода в воздухе 21%
Ответить
Математика
обьём прямоугольного параллелипипида 1248см кубических.Его длина 13 см,а ширина 8.найдите высоту параллелипипида
Ответить
Геометрия
площадь осевого сечения равностороннего цилиндра равна 16 см2. Найдите боковую поверхность вписанной правильной шестиугольной призмы
Ответить