ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ АЗОТА СОЕДИНЕНИЯХ: 1) NO, 2) N2O3, 3) NH3
Химия
ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ АЗОТА СОЕДИНЕНИЯХ: 1) NO, 2) N2O3, 3) NH3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) +2; 2) +3; 3) -3; учите химию господа)
Гость:
Ответ: NO - (+2) N2O3 - (+3) NH3 - (-3)
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