ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ АЗОТА СОЕДИНЕНИЯХ: 1) NO, 2) N2O3, 3) NH3

Химия
ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ АЗОТА СОЕДИНЕНИЯХ: 1) NO, 2) N2O3, 3) NH3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) +2; 2) +3; 3) -3;   учите химию господа)
Гость:
Ответ: NO - (+2) N2O3 - (+3) NH3 - (-3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Самый грязный водоём в мире.
Ответить
Химия
вычислите объем воздуха(н.у.), который потребуется для сжигания 480 кг метана CH4,если объемная доля кислорода в воздухе 21%
Ответить
Математика
обьём прямоугольного параллелипипида 1248см кубических.Его длина 13 см,а ширина 8.найдите высоту параллелипипида
Ответить
Геометрия
площадь осевого сечения равностороннего цилиндра равна 16 см2. Найдите боковую поверхность вписанной правильной шестиугольной призмы
Ответить
Экономика
сколько байт потребуется для записи числа 12345-десятичная система счисления,в двоичной системе счисления?
Ответить