В детском саду имеется 20 велосипедов-трехколесных и двухколесных.У все велосипедов 55 колес.Сколько двухколесных велосипедов в детском саду?

Математика
В детском саду имеется 20 велосипедов-трехколесных и двухколесных.У все велосипедов 55 колес.Сколько двухколесных велосипедов в детском саду?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - это 3-х колёсные велосипеды, а у - это двухколёсные велосипеды, а так как всего их имеется 20, то первое уравнение системы будет: х+у = 20 У всех 3-х колёсных велосипедов будет 3х колёс, а 2-х - 2у колёс, а всего колёс - 55 - это второе уравнение системы. При решении системы уравнений, мы первое уравнение умножим на (-2), а второе оставляем без изменения, получаем следующую систему уравнений 1) -2х - 2у = -40 2) 3х + 2у = 55, далее складываем между собой эти уравнения и получаем одно : х = 15 (шт) - 3-х колёсных велосипедов, следовательно 2-х колёсных 20 - 15 = 5 (шт).Иесли сделать проверку по колёсам, то получим 15 * 3 + 5 * 2 = 45 + 10 = 55 колёс, как было дано в условии, значит задача решена правильно!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два катера движутся навстречу друг другу.Сейчас между ними 25км.Скорость одного из них составляет 7/8 скорости другого.Найдите скорость каждого кат...
Ответить
Математика
сколько понадобиться краски, чтобы покрасить поверхность бруса,изображенного на рисунке 82. (длина 40 см, ширина 30, высота 20) если для покрашиван...
Ответить
Химия
ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ АЗОТА СОЕДИНЕНИЯХ: 1) NO, 2) N2O3, 3) NH3
Ответить
Українська література
Самый грязный водоём в мире.
Ответить
Химия
вычислите объем воздуха(н.у.), который потребуется для сжигания 480 кг метана CH4,если объемная доля кислорода в воздухе 21%
Ответить