В детском саду имеется 20 велосипедов-трехколесных и двухколесных.У все велосипедов 55 колес.Сколько двухколесных велосипедов в детском саду?

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Пусть х - это 3-х колёсные велосипеды, а у - это двухколёсные велосипеды, а так как всего их имеется 20, то первое уравнение системы будет: х+у = 20 У всех 3-х колёсных велосипедов будет 3х колёс, а 2-х - 2у колёс, а всего колёс - 55 - это второе уравнение системы. При решении системы уравнений, мы первое уравнение умножим на (-2), а второе оставляем без изменения, получаем следующую систему уравнений 1) -2х - 2у = -40 2) 3х + 2у = 55, далее складываем между собой эти уравнения и получаем одно : х = 15 (шт) - 3-х колёсных велосипедов, следовательно 2-х колёсных 20 - 15 = 5 (шт).Иесли сделать проверку по колёсам, то получим 15 * 3 + 5 * 2 = 45 + 10 = 55 колёс, как было дано в условии, значит задача решена правильно!