0.9*36-6/8+6*9*3.1+6.9
Математика
0.9*36-6/8+6*9*3.1+6.9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.9*36-6/8+6*9*3.1+6.9 = 32,4 - 0,75 + 167,4 + 6,9 = 31,65 +167,4 +6,9 = 205,95
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