вычислите объем водорода(н.у.) который потребуется для восстановления 928 кг оксида вольфрама(6) содержащего 25% примесей.вычислите кол-во металла получившегося при этом.
Химия
вычислите объем водорода(н.у.) который потребуется для восстановления 928 кг оксида вольфрама(6) содержащего 25% примесей.вычислите кол-во металла получившегося при этом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Содержание оксида вольфрама составляет 100-25=75%, что в массовом выражении будет: 928 кг * 75%/100%=696 кг. Реакция восстановления оксида вольфрама (6) водородом имеет вид: WO3 + 3 H2 = W + 3 H2O Молекулярные массы (округленные до целых): WO3 = 232; W = 184. По реакции составляем пропорцию: 232 г WO3 восстанавливаются 3 х 22,4 л=67,2 л водорода 696*1000=696000 г WO3 восстанавливаются Х л водорода. Находим Х: Х=67,2 л * 696000 г/232 г=201600 л = 201,6 м3 Составляем вторую пропорцию для нахождения массы образовавшегося металла: Из 232 г WO3 образуется 184 г W Из 696*1000=696000 г WO3 образуется Y г W Находим Y: Y=184 г * 696000 г/232 г = 552000 г = 552 кг Ответ: Для восстановления 928 кг оксида вольфрама (6), содержащего 25% примесей, необходимо 201600 л (201,6 м3) водорода. При этом образуется 552000 г (552 кг) металла.
Гость:
WO3+2H2=3H2O+W Найдём ню WO3 = 928/232(m/M)=4 моль по пропорции H2=4*2/1=8 затем найдём конечный объём V(H2)=8 моль * 22.4=179.2л по пропорции W=4*1/1=4 моль затем найдём количество металла = 4*0,75*184=552
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