Найдите по формуле s = vt: а) путь s, если v = 110 км/ч, t = 12 ч; б) скорость v, если s = 182 м, t = 13 мин.
Математика
Найдите по формуле s = vt: а) путь s, если v = 110 км/ч, t = 12 ч; б) скорость v, если s = 182 м, t = 13 мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=110×12=1320(км);v=182÷13=14(м/мин)
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