Найдите по формуле s = vt: а) путь s, если v = 110 км/ч, t = 12 ч; б) скорость v, если s = 182 м, t = 13 мин.

Математика

Найдите по формуле s = vt: а) путь s, если v = 110 км/ч, t = 12 ч; б) скорость v, если s = 182 м, t = 13 мин.

Автор: Гость