Представьте произведение одночленов в виде степени некоторого одночлена: а)27а во 2 степени b в 5 степени умноженное на 3а в 10 степени b в 3 степени
Алгебра
Представьте произведение одночленов в виде степени некоторого одночлена: а)27а во 2 степени b в 5 степени умноженное на 3а в 10 степени b в 3 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27а²b⁵ * 3a¹⁰b³=81a¹²b⁸
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