блок условия изображается
Экономика
блок условия изображается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изображается в виде ромба. Последовательность команд: "если-то-иначе" В верхнюю часть ромба входит шаг от предыдущего оператора алгоритма (блок-схемы). В левую часть идет ответвление, которое соответствует дальнейшим действиям при соблюдении условия (последовательность команд "если-то") В правую часть идет ответвление, которое соответствует дальнейшим действиям при не соблюдении условия (последовательность команд "если-иначе").
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