Подберите три решения линейного уравнения 3x+4y=2 так, чтобы переменые имели одинаковые знаки
Алгебра
Подберите три решения линейного уравнения 3x+4y=2 так, чтобы переменые имели одинаковые знаки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x4y=2 12xy=2 xy=6
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