опредилить длину электромагнитных волн в воздухе ,излучаемых колебательным контуром ёмкостью 3 нФ и индуктивностью 0.012 Гн?

Гость: Гость:

длина (обозначается буквой лямбда, но я сейчас назову длину H) П-число Пи H=2*П*с*корень из LC (L-индуктивность,C-ёмкость контура, с-скорость света)=2*3,14*3*10^+8*корень(3*10^-9*1,2*10^-2)=1,13*10^+4 (одна целая тринадцать сотых умножить на десять в четвёртой степени)