определите массу хлорида калия, которая требуется для приготовления 5 л сантимолярного раствора?

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Сантимолярный раствор означает концентрацию 10 в минус второй степени молей на литр (или 0,01 моль/л). Молекулярная масса хлорида калия: 39+35,5=74,5 г/моль Для приготовления одного литра сантимолярного раствора необходимо: 0,01 моль/л * 74,5 г/моль = 0,745 г хлорида калия. Для приготовления 5 литров сантимолярного раствора необходимо: 5 л * 0,745 г= 3,725 г. Ответ: для приготовления 5 л сантимолярного раствора хлорида калия необходимо 3,725 граммов вещества.