К воде с массой m1 = 5 кг с температурой Т1 = 280 К добавили m2 = 8 кг воды с температурой Т2 = 350 К. Определить температуру смеси
Физика
К воде с массой m1 = 5 кг с температурой Т1 = 280 К добавили m2 = 8 кг воды с температурой Т2 = 350 К. Определить температуру смеси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=Q2 Q1=c m1 (t-280) Q1=c m2 (350-t) c m1 (t-280)=c m2 (350-t) m1 (t-280)= m2 (350-t) m1t-280m1=350m2-m2t 5t+8t=1400+2800=4200 13t=4200 t=4200/13=323k
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