К воде с массой m1 = 5 кг с температурой Т1 = 280 К добавили m2 = 8 кг воды с температурой Т2 = 350 К. Определить температуру смеси

Физика

К воде с массой m1 = 5 кг с температурой Т1 = 280 К добавили m2 = 8 кг воды с температурой Т2 = 350 К. Определить температуру смеси

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