в контуре проводника магнитный поток изменился за 0.3 сек. на 0.06 Вб.Какова средняя скорость изменения магнитного потока?

Физика
в контуре проводника магнитный поток изменился за 0.3 сек. на 0.06 Вб.Какова средняя скорость изменения магнитного потока?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х=0,06/0,3=20м/с тоже одна формула)
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