в контуре проводника магнитный поток изменился за 0.3 сек. на 0.06 Вб.Какова средняя скорость изменения магнитного потока?

Физика

в контуре проводника магнитный поток изменился за 0.3 сек. на 0.06 Вб.Какова средняя скорость изменения магнитного потока?

Автор: Гость