Расстояние между пунктами А и В автомобиль проехал за 1.2 часа, а автобус за 2.1 часа. Найдите скорость каждой машины, если автомобиль двигался на 30 км/ч быстрей, чем автобус

Алгебра

Расстояние между пунктами А и В автомобиль проехал за 1.2 часа, а автобус за 2.1 часа. Найдите скорость каждой машины, если автомобиль двигался на 30 км/ч быстрей, чем автобус

Автор: Гость