Расстояние между пунктами А и В автомобиль проехал за 1.2 часа, а автобус за 2.1 часа. Найдите скорость каждой машины, если автомобиль двигался на 30 км/ч быстрей, чем автобус
Алгебра
Расстояние между пунктами А и В автомобиль проехал за 1.2 часа, а автобус за 2.1 часа. Найдите скорость каждой машины, если автомобиль двигался на 30 км/ч быстрей, чем автобус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость автобуса х км/ч, тогда скорость автомобиля (х + 30) км/ч. Тогда 2,1х = 1,2(х + 30); 2,1х = 1,2х + 36; 0,9х = 36; х = 36 : 0,9; х = 40 км/ч ск. автобуса 40 + 30 = 70 (км/ч) скорость автомобиля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Два пешехода вышли одновременно из одного пункта и идут в одном направлении.Скорость первого пешехода 3 км\ч, скорость второго 4км\ч. Через 30 мин ...
Химия
Физика
К воде с массой m1 = 5 кг с температурой Т1 = 280 К добавили m2 = 8 кг воды с температурой Т2 = 350 К. Определить температуру смеси
Физика
в контуре проводника магнитный поток изменился за 0.3 сек. на 0.06 Вб.Какова средняя скорость изменения магнитного потока?