Тело массой 1 кг свободно падает с некоторой высоты.В момент падения на Землю его кинетическая энергия равна 98 Дж.Скакой высоты падает тело?

Физика

Тело массой 1 кг свободно падает с некоторой высоты.В момент падения на Землю его кинетическая энергия равна 98 Дж.Скакой высоты падает тело?

Автор: Гость