Тело массой 1 кг свободно падает с некоторой высоты.В момент падения на Землю его кинетическая энергия равна 98 Дж.Скакой высоты падает тело?

Физика
Тело массой 1 кг свободно падает с некоторой высоты.В момент падения на Землю его кинетическая энергия равна 98 Дж.Скакой высоты падает тело?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=mgh,отсюда масса=1кг,ускорение свободногоо падения=9,8....тогда 98=1*9,8*h..отсюда h=10
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