Молекулы какого вещества могут иметь разветвленный углеродный скелет ? 1) C3H8 2) C5H12 3) C2H6 4) C3H6
Химия
Молекулы какого вещества могут иметь разветвленный углеродный скелет ? 1) C3H8 2) C5H12 3) C2H6 4) C3H6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 2) СН3 - СН - СН2 - СН3 I СН3
Гость:
разветвлённый углеродный скелет будет иметь С5Н12
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