определить доход вкладчика,если в банк внесли 10000 рублей под 12% годовых на 6 месяцев.
Технология
определить доход вкладчика,если в банк внесли 10000 рублей под 12% годовых на 6 месяцев.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за год доход 1200 10000*0.12=1200 а за 6 месяцев = 600
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