какое значение температуры, выраженной в градусах Цельсия соответствуют температуре, равной 100К
Геометрия
какое значение температуры, выраженной в градусах Цельсия соответствуют температуре, равной 100К
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
о градусов цельсия=273 кельвина.отсюда 100 кельвина=-173 цельсия...
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