существует ли триугольник,у которово сумма двух сторон ровно 110см,а периметер 224см?
Математика
существует ли триугольник,у которово сумма двух сторон ровно 110см,а периметер 224см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
такого треугольника не существует ведь сума двух других сторон должна быть больше третьей, а здесь 224-110=114 третья сторона
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