36кг зерна курці вистачило на 12 місяців,а гусці- на 9 місяців.На скільки місяців вистачить їм обом 42 кг зерна?
Математика
36кг зерна курці вистачило на 12 місяців,а гусці- на 9 місяців.На скільки місяців вистачить їм обом 42 кг зерна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36 :12 = 3 (кг) курці вистачить на місяць; 2) 36 :9 = 4 (кг) гусці вистачить на місяць; Тоді 3) 3 + 4 = 7 (кг) курці і гусці вистачить на місяць; 4) 42 : 7 = 6 місяців
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