36кг зерна курці вистачило на 12 місяців,а гусці- на 9 місяців.На скільки місяців вистачить їм обом 42 кг зерна?

Гость: Гость:

1) 36 :12 = 3 (кг) курці вистачить на місяць; 2) 36 :9 = 4 (кг) гусці вистачить на місяць; Тоді 3) 3 + 4 = 7 (кг) курці і гусці вистачить на місяць; 4) 42 : 7 = 6 місяців