В зоомагазине 6 одинаковых клеток с волнистыми попугайчиками,что состовляет 1/2часть всех клеток с птицами.Сколько клеток с птицами в зоомагазине?

Математика

В зоомагазине 6 одинаковых клеток с волнистыми попугайчиками,что состовляет 1/2часть всех клеток с птицами.Сколько клеток с птицами в зоомагазине?

Автор: Гость