В зоомагазине 6 одинаковых клеток с волнистыми попугайчиками,что состовляет 1/2часть всех клеток с птицами.Сколько клеток с птицами в зоомагазине?

Математика
В зоомагазине 6 одинаковых клеток с волнистыми попугайчиками,что состовляет 1/2часть всех клеток с птицами.Сколько клеток с птицами в зоомагазине?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1\2=0.5 или половина всех клеток с птицами 6*2=12
Гость:
1)6*2:1=12всего клеток с птицами
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