В бочке находится не менее 13 ведер бензина. Как отлить из неё 8 вёдер с помощью 9-ведёрной и 5-ведёрной бочек?
Математика
В бочке находится не менее 13 ведер бензина. Как отлить из неё 8 вёдер с помощью 9-ведёрной и 5-ведёрной бочек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наливаем в ведро 9л переливаем из него 5л остается 4 л переливаем этот бензин в нужную нам емкость повторим еще раз и получим 8 л т е 9-5=4 4+4=8
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