Для изготовления фарфора берут 25 частей белой глины,2 части песка и 1 часть гипса.Сколько каждого из этих материалов потребуется взять для изготовления 56 кг смеси,из которой изготовляют фарфор?
Математика
Для изготовления фарфора берут 25 частей белой глины,2 части песка и 1 часть гипса.Сколько каждого из этих материалов потребуется взять для изготовления 56 кг смеси,из которой изготовляют фарфор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть глины 25х кг, песка 2х кг, гипса х кг, тогда фарфора 25х + 2х + х = 28х. Так как фарфора нужно изготовить 56 кг, то 28х = 56; х = 2. Значит 25 *2 = 50 (кг) белой глины, 2 *2 = 4 (кг) песка, 2 кг гипса.
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