Для изготовления фарфора берут 25 частей белой глины,2 части песка и 1 часть гипса.Сколько каждого из этих материалов потребуется взять для изготовления 56 кг смеси,из которой изготовляют фарфор?

Математика

Для изготовления фарфора берут 25 частей белой глины,2 части песка и 1 часть гипса.Сколько каждого из этих материалов потребуется взять для изготовления 56 кг смеси,из которой изготовляют фарфор?

Автор: Гость