Выведите формулу углеводорода,2,24 л которого (н.у.)имеют массу 4 г.
Химия
Выведите формулу углеводорода,2,24 л которого (н.у.)имеют массу 4 г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(химическое кол-во)=V/Vм=2,24/22=0,1 моль М(молкулярная масса)=m/n=0,04/0,1= 40г/моль М(СхНу)=40 12x+y=40 Методом подбора подходит С3Н4 - пропин (метилацетилен)
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