вывод о разнообразии природных ресурсов Северного-Ледовитого океана.

Українська література
вывод о разнообразии природных ресурсов Северного-Ледовитого океана.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природные ресурсы Северного-Ледовитого океана не являются разнообразными. Они очень бедны, и это обуславливается тем, что климатические условия являются очень суровыми. Они усугубляют развитие растительного, животного мира и климатических ресурсов.
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