В рассказе глаголы составляют2/15 всех слов,имен существительных на 1/6 больше.В рассказе всего 36 имен существительных.Сколько всего слов в рассказе? Сколько глаголов в рассказе?
Математика
В рассказе глаголы составляют2/15 всех слов,имен существительных на 1/6 больше.В рассказе всего 36 имен существительных.Сколько всего слов в рассказе? Сколько глаголов в рассказе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2/15 + 1/6 = 4/30 + 5/30 = 9/30 = 3/10 всех слов составляют имена существительные 2) 36 : 3/10 = 36 * 10/3 = 120 слов в рассказе. 3) 120 * 2/15 = 16 глаголов
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