В рассказе глаголы составляют2/15 всех слов,имен существительных на 1/6 больше.В рассказе всего 36 имен существительных.Сколько всего слов в рассказе? Сколько глаголов в рассказе?

Математика

В рассказе глаголы составляют2/15 всех слов,имен существительных на 1/6 больше.В рассказе всего 36 имен существительных.Сколько всего слов в рассказе? Сколько глаголов в рассказе?

Автор: Гость