дорога из города А в город В, длина которой 260 км, идёт сначала в гору, а затем под гору. На подъёме автобус ехал со скоростью 30 км/ч, а на спуске - со скоростью 50 км/ч, затратив на спуск на 2 ч больше, чем на подъём. Какое ...
Алгебра
дорога из города А в город В, длина которой 260 км, идёт сначала в гору, а затем под гору. На подъёме автобус ехал со скоростью 30 км/ч, а на спуске - со скоростью 50 км/ч, затратив на спуск на 2 ч больше, чем на подъём. Какое время затртил автобус на весь путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х время в пути автобуса в гору х+2 время в пути автобуса на спуске 30х+50(х+2)=260 30х+50х+100=260 80х+100=260 80х=160 х=2 часа ехал в гору 2+2= 4 часа ехал на спуске 2+4=6 часов всё время в пути
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