дорога из города А в город В, длина которой 260 км, идёт сначала в гору, а затем под гору. На подъёме автобус ехал со скоростью 30 км/ч, а на спуске - со скоростью 50 км/ч, затратив на спуск на 2 ч больше, чем на подъём. Какое ...

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дорога из города А в город В, длина которой 260 км, идёт сначала в гору, а затем под гору. На подъёме автобус ехал со скоростью 30 км/ч, а на спуске - со скоростью 50 км/ч, затратив на спуск на 2 ч больше, чем на подъём. Какое время затртил автобус на весь путь?

Автор: Гость