ласточка живёт до 9 лет,что 0,25 лет ад возвраста голубя.обозначьте сколько живёт голубь?
Математика
ласточка живёт до 9 лет,что 0,25 лет ад возвраста голубя.обозначьте сколько живёт голубь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 : 0,25 = 36 лет живёт голубь
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