ласточка живёт до 9 лет,что 0,25 лет ад возвраста голубя.обозначьте сколько живёт голубь?

Математика

ласточка живёт до 9 лет,что 0,25 лет ад возвраста голубя.обозначьте сколько живёт голубь?

Автор: Гость