на предприятии один из двигателей потребляет 8 литров топлива за 15 часов, а другой 4 литра за 7 часов.Какой из двигателей экономичнее? На сколько?
Математика
на предприятии один из двигателей потребляет 8 литров топлива за 15 часов, а другой 4 литра за 7 часов.Какой из двигателей экономичнее? На сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
экономнее 1 двигатель т.к. 1 двигатель за 15ч расходует 8л а 2 двигатель за 7ч 4л увеличим деятельность 2 двигателя а 2 раза т.е. за 14ч израсходует 8л 1 двигатель на таком же количестве топлива работает на 1ч больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
у Маши было 18 конфет,Треть конфет она съела и 5 конфет отдала подруге ,Сколько конфет у нее осталось,
Математика
Математика
В рассказе глаголы составляют2/15 всех слов,имен существительных на 1/6 больше.В рассказе всего 36 имен существительных.Сколько всего слов в расска...
Қазақ тiлi