на предприятии один из двигателей потребляет 8 литров топлива за 15 часов, а другой 4 литра за 7 часов.Какой из двигателей экономичнее? На сколько?

Математика

на предприятии один из двигателей потребляет 8 литров топлива за 15 часов, а другой 4 литра за 7 часов.Какой из двигателей экономичнее? На сколько?

Автор: Гость