Найдите высоту прямоугольного треугольника, опущенную на гипотенузу,если катеты равны 10см и 12 см.
Геометрия
Найдите высоту прямоугольного треугольника, опущенную на гипотенузу,если катеты равны 10см и 12 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
c²=a²+b² c²=10²+12²=244 c=√244=2√61 h=(a*b)\c=10*12\2√61=60\√61
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