Диагональ осевого сечения цилиндра равна √61 см, а радиус основания – 3 см . Найдите высоту цилиндра .
Геометрия
Диагональ осевого сечения цилиндра равна √61 см, а радиус основания – 3 см . Найдите высоту цилиндра .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
теорема пифагора: (только диаметр тогда 6) x^2=61-36; x=5 см
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