Скільки цинку міститься в 24 кг тридцятипятивідсотковому сплаву
Алгебра
Скільки цинку міститься в 24 кг тридцятипятивідсотковому сплаву
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот решение 24*0,35=8,4 кг
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