Скільки цинку міститься в 24 кг тридцятипятивідсотковому сплаву

Алгебра
Скільки цинку міститься в 24 кг тридцятипятивідсотковому сплаву
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот решение 24*0,35=8,4 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислить объем водорода (н.у), что выделяется в результате взаимодействия достаточного количества сульфатной кислоты с алюминием массой 8,1 г.
Ответить
Физика
пояснить чому зі збільшенням висоти над рівнем моря атмосферний тиск зменшуеться
Ответить
Геометрия
Диагональ осевого сечения цилиндра равна √61 см, а радиус основания – 3 см . Найдите высоту цилиндра .
Ответить
Геометрия
Найдите высоту прямоугольного треугольника, опущенную на гипотенузу,если катеты равны 10см и 12 см.
Ответить
Математика
на предприятии один из двигателей потребляет 8 литров топлива за 15 часов, а другой 4 литра за 7 часов.Какой из двигателей экономичнее? На сколько?
Ответить