Вычислить объем водорода (н.у), что выделяется в результате взаимодействия достаточного количества сульфатной кислоты с алюминием массой 8,1 г.

Химия

Вычислить объем водорода (н.у), что выделяется в результате взаимодействия достаточного количества сульфатной кислоты с алюминием массой 8,1 г.

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