Вычислить объем водорода (н.у), что выделяется в результате взаимодействия достаточного количества сульфатной кислоты с алюминием массой 8,1 г.
Химия
Вычислить объем водорода (н.у), что выделяется в результате взаимодействия достаточного количества сульфатной кислоты с алюминием массой 8,1 г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции: 2Al + 3H2SO4 => Al2(SO4)3 + 3H2 Молекулярная масса алюминия 27 г/моль Составляем пропорцию: 2*27 г алюминия образует 3*22,4 л водорода 8,1 г алюминия образует Х л водорода Находим Х: Х=8,1 г *3*22,4 л/(2*27 г)=10,08 л Ответ: в результате реакции образуется 10,08 л водорода.
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