якої довжини треба взяти ніхромовий дріт із площ.поперечного перерізу 0.2мм2,щоб при прохождженні в ньому струму силою 0.4 А напруга на його кінцях становила 4.4 В?

Физика

якої довжини треба взяти ніхромовий дріт із площ.поперечного перерізу 0.2мм2,щоб при прохождженні в ньому струму силою 0.4 А напруга на його кінцях становила 4.4 В?

Автор: Гость