якої довжини треба взяти ніхромовий дріт із площ.поперечного перерізу 0.2мм2,щоб при прохождженні в ньому струму силою 0.4 А напруга на його кінцях становила 4.4 В?
Физика
якої довжини треба взяти ніхромовий дріт із площ.поперечного перерізу 0.2мм2,щоб при прохождженні в ньому струму силою 0.4 А напруга на його кінцях становила 4.4 В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ: 1) l (длина) = RS/p; 2) S(сечение) = 0.2 мм2, p(удельное сопротивление) = 1,1 Ом*мм2/м , R(сопротивление)= U/I = 4,4/0,4 = 11.; l = 0,2 (м); Ответ: 0,2м =)
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