Начерти луч АВ,на нём поставь точки СД,сколько лучей получится?

Математика
Начерти луч АВ,на нём поставь точки СД,сколько лучей получится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ получится 3 луча
Гость:
три луча: AC,CD,DB.
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